Alger — L'écriture de l'histoire de la Révolution "doit se faire par des plumes algériennes en comptant sur les moyens nationaux", a souligné jeudi à Alger le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni.

"Notre conviction demeure que l'écriture de l'histoire nationale doit se faire par les seules plumes algériennes en comptant sur les moyens nationaux et les témoignages vivants des moudjahidine", a précisé le ministre dans une allocution lue en son nom par le SG du ministère, Boumediene Khaled, à l'occasion de l'installation des membres du Forum scientifique du centre national d'Etudes et de Recherche sur le Mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954 (CNERMN54) et la signature d'une convention avec l'Agence thématique de Recherche en sciences sociales et humaines (ATRSSH).

"Les travaux sur la mémoire et l'histoire ont enregistré une hausse sans précédent depuis la mise en oeuvre du programme du président de la République, Abdelaziz Boutelika, qui considère comme priorité urgente l'écriture de l'histoire de la résistance nationale et la guerre de libération et l'édification d'une école nationale indépendante en charge de ce domaine", a indiqué le ministre.

"Le président de la République a de tout temps mis en exergue l'importance de l'écriture de l'histoire dans le renforcement des fondements de l'identité culturelle et civilisationnelle de la Nation et l'immunisation des générations montantes contre les menaces de la mondialisation galopante".

Le ministre a précisé que la convention signée entre le CNERMN54 et l'ATRSSH donnera lieu à des ateliers de recherches mixtes à même de consolider les efforts nationaux consentis en faveur de la prise en charge de l'histoire nationale, notamment en ce qui concerne le Mouvement national et la glorieuse guerre de libération".

M. Zitouni a ajouté que le Forum national du CNERMN54 verra la participation de "compétences scientifiques de différentes universités nationales".

A l'occasion de la Journée nationale du chahid, le ministre a estimé nécessaire de perpétuer la mémoire de nos vaillants martyrs qui ont sacrifié leurs vies pour la liberté et l'indépendance du pays.