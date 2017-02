Ile Maurice: Passation de pouvoir - Dev Hurnam mêle sa voix à la contestation

Après Rezistans ek Alternativ et le Parti mauricien social-démocrate (PMSD), c'est au tour de Dev Hurnam de contester la passation de pouvoir entre sir Anerood Jugnauth et Pravind Jugnauth. Il a déposé une plainte au greffe de la Cour suprême par le biais de son avoué, Me Kaviraj Bokhoree, jeudi 16 février.

L'ancien parlementaire et avocat radié du barreau demande à la Cour suprême de déclarer nulle et non avenue la nomination de SAJ comme ministre mentor et de Pravind Jugnauth comme Premier ministre.

Pour rappel, SAJ a démissionné comme Premier ministre en vertu de l'article 60 (3) de la Constitution. Selon le contestataire, l'ancien chef du gouvernement aurait également dû démissionner comme député de la circonscription nº 7 et aussi comme membre de l'Assemblée nationale.

La motion de Dev Hurnam sera appelée en Cour suprême le 20 mars 2017.