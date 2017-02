Mali: Plusieurs arrestations après les affrontements meurtriers de Ké-Macina

Ving morts et 16 blessés, c'est le dernier bilan officiel des affrontements survenus pendant le weekend du 12… Plus »

Et les motos seront interdites à partir de lundi dans les circonscriptions de Ké-Macina, Niono, ainsi que dans les communes rurales de Bellen et de N'Komandougou. Une mesure annoncée dans la foulée des affrontements intercommunautaires.

Une hypothèse qui contredit les déclarations de nombreux responsables locaux et gouvernementaux, qui privilégient quant à eux la piste d'un affrontement intercommunautaire, sur fond de conflit foncier entre éleveurs peuls et agriculteurs bambaras.

Les quatre hommes arrêtés mercredi soir venaient de tenter l'attaque d'un convoi militaire. Selon des informations fournies par une source militaire malienne et par un élu local, les forces maliennes ont pu riposter et mettre en fuite leurs assaillants, une dizaine d'hommes. Quatre d'entre eux ont été arrêtés avec leurs armes et leurs motos. Transférés vers Sévaré, ils doivent être conduits à Bamako.

Au Mali, l'enquête se poursuit à Ké-Macina après les affrontements qui ont fait 20 morts et 16 blessés le week-end dernier, dans cette localité du centre du pays. Affrontements intercommunautaires, conflit foncier, implication de terroristes jihadistes... Les pistes sont nombreuses. Quatre hommes ont d'ores et déjà été interpelés mercredi soir 15 février par l'armée malienne.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.