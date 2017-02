Sénégal: La COSYDEP dans une dynamique de suivi des dépenses budgétaires

La phase 2 du programme "Sunubudget" dans le secteur de l'Education, mis en œuvre par la COSYDEP en partenariat avec l'ONG 3D, se propose "d'accompagner les citoyens à avoir accès à l'information budgétaire et à participer de façon éclairée aux processus budgétaires. Le programme cible les régions de Tambacounda, Kédougou, Sédhiou et Kolda.

Il a rappelé que le ministère de l'Intégration africaine et de la Promotion de la Gouvernance a mis en place un Cadre multi-acteurs de suivi budgétaire qui regroupe différents représentants de la société civile, du secteur privé et de l'administration en vue "d'échanger, d'harmoniser, de dialoguer et de se concerter sur l'information budgétaire et sur son exécution".

Le directeur de la Bonne gouvernance, Cheikh Fall Mbaye, qui a présidé la cérémonie de clôture de la rencontre, estime que "le suivi budgétaire par les coordonnateurs de la COSYDEP va permettre d'exécuter le budget avec plus d'efficacité et d'efficience au service des populations".

Elle a souligné que la session de formation a permis aux participants de maîtriser les procédures d'élaboration de budget ainsi que la nomenclature budgétaire, de développer des attitudes performantes et conduites adéquates pour l'analyse et l'interprétation des données budgétaires.

Mme Senghor s'exprimait au terme d'un atelier de formation et d'élaboration d'outils et de méthodes de suivi budgétaire du secteur de l'Education, organisé par la COSYDEP en collaboration avec l'ONG 3D.

"La COSYDEP continuera d'organiser des sessions d'analyse budgétaire ainsi que des fora publics dans les régions d'intervention du programme en plus de la production chaque semestre d'un rapport de suivi et d'analyse de l'exécution du budget de l'Education", a-t-elle dit.

