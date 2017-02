Sénégal: Tambacounda - 51% de réalisation des engagements du conseil des ministres décentralisé

Qui se ressemble s'assemble, a-t-on l'habitude de dire mais y a-t-il une différence entre un animateur et un… Plus »

"Aujourd'hui, nous sommes à près de 3 milliards identifiés comme contribution des acteurs non étatiques dans la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent". Les ONG ont contribué à hauteur plus précisément de 2,945 milliards de francs CFA, dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture, de l'hydraulique, de la santé, de l'artisanat, etc."

La part des acteurs non-étatiques dans cette mise en œuvre est parallèlement évaluée dans le cadre de ce processus initié par la Plateforme des acteurs non-étatiques, accompagnée en cela par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et l'UNFPA.

La Plateforme des acteurs non-étatiques regroupe les syndicats, le patronat, les ONG, entre autres. Sur les 92 engagements pris par le conseil des ministres décentralisé de Tambacounda, 47 ont été réalisés, contre 20 en cours de réalisation, et 25 non encore exécutés, relève le document distribué à la presse.

Tambacounda — Les engagements pris lors du conseil des ministres décentralisé ont été réalisés à hauteur de 51% dans la région de Tambacounda, contre 22% en cours de réalisation et 27% non encore exécutés, selon la synthèse du rapport d'évaluation participative du forum régional de Tambacounda dans le cadre de la 3-ème université des acteurs non-étatiques.

