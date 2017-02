Sénégal: Saint-Louis - Les éleveurs invités à participer massivement à la campagne de vaccination du cheptel

"La santé animale et importante car étant un facteur essentiel dans l'atteinte des objectifs en termes de production et au renforcement de la sécurité alimentaire", a fait valoir Aminata Mbengue Ndiaye.

"C'était une importante rencontre qui a permis de passer en revue les acquis, d'identifier les défis et d'évoquer les problèmes et contraintes de l'élevage dans la région. Nous avons privilégié la santé animale qui justifie la campagne nationale de vaccination du cheptel en cours", a-t-elle expliqué.

Les autorités administratives, des représentants des services techniques et d'autres acteurs du sous-secteur de l'élevage et des productions animales et de la filière laitière de la région ont participé à cette réunion organisée à la préfecture de Saint-Louis.

Aminata Mbengue Ndiaye s'adressait à des journalistes à l'issue d'une réunion régionale de concertation sur les projets et programmes en gestation au ministère de l'Elevage et des Productions animales.

