Sénégal: Mbour - 94.539 personnes inscrites pour l'établissement des cartes d'identité biométriques

Le préfet n'écarte pas l'idée de prolonger la durée journalière des inscriptions jusque tard dans la soirée. Seulement, fait-il observer, pour la sécurité des citoyens et des membres des commissions d'inscription, il serait plus indiqué de créer deux équipes au niveau de la commission logée à la préfecture.

"Dans tout le département, il n'y a que deux communes qui ne sont pas encore dotées de machines. Mais, avec les autorités administratives, on a trouvé des palliatifs qui nous permettent, avec la mobilité, de pouvoir enrôler tout le monde. Actuellement, on a touché toutes les communes", a-t-il fait savoir.

Au total 40 813 personnes ont pu être enrôlées dans la commune de Mbour, contre 5898 à Joal-Fadiouth, 10 743 à Sessène et 9427 à Sindia, etc.

