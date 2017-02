Sénégal: Kaffrine - Le directeur du CFP plaide pour la construction de locaux pour son école

Kaffrine — Le directeur du Centre de formation professionnelle (CFP) de Kaffrine, Djibril Diallo, a souhaité, jeudi, la construction de locaux pour son établissement, dans l'optique d'augmenter sa capacité d'accueil, actuellement de 134 apprenants seulement.

"Les gens ont un besoin de formation. La demande est là et très forte ; elle ne cesse de s'accroître. Avec l'étroitesse du centre, on est obligé de rejeter certaines inscriptions", a-t- il déploré lors d'un entretien accordé à l'APS.

Depuis son arrivée, dit-il, le CFP de Kaffrine n'a jamais a eu de locaux sur un site qui lui est propre.

"Actuellement, nous sommes dans une maison conventionnée et cela date de plus de quatre ans. Nous sommes dans des locaux très étroits, qui ne permettent pas de faire un enseignement-apprentissage approprié", a-t-il regretté, plaidant pour la construction et l'équipement de son centre.

"Nous interpellons notre ministère de tutelle et l'ensemble des bonnes volontés pour pouvoir sortir de ces difficultés, notamment l'étroitesse des locaux du CFP de Kaffrine", a poursuivi M. Diallo, soulignant que le terrain devant abriter les locaux du CFP est déjà disponible à Kahi (Kaffrine).

"Si ce rêve est réalisé, certainement, on pourra former de jeunes Kaffrinois aptes à réaliser beaucoup de choses, parce qu'ils sont très créatifs", a indiqué M. Diallo, souhaitant que le centre soit ultérieurement fréquenté par les élèves des autres régions du pays.

Le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle a pris, en octobre dernier, un arrêté changeant l'appellation de CRETEF (Centre régional d'enseignement technique féminin) par celle de CFP.

Selon Djibril Diallo, cela a permis aux garçons comme aux filles de savoir que le métier ne dépend pas du sexe.

"Avant le changement d'appellation, ce centre était presque comme réservé qu'aux filles, parce que les gens voyaient la connotation féminine et cela [constituait] un frein", a remarqué M. Diallo.

Il a souligné qu'avec ce nouveau changement, seront ouverts, dans un futur proche, d'autres filières telles que l'électricité, le bâtiment, le froid et la climatisation.

Ces filières, a-t- il poursuivi, "vont davantage permettre aux citoyens de comprendre que le centre est ouvert à tout le monde, sans distinction de sexe".

Les filières "habillement", "restauration" ou "hôtellerie et coiffure" sont actuellement enseignées au CFP de Kaffrine.

"Chaque année, une vingtaine d'apprenants réussissent aux examens. Depuis 1971, date de la création du centre, des centaines de personnes sont sorties de l'établissement", a souligné M. Diallo.