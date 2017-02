Algérie: Air Algérie - Alleche prône un dialogue franc pour travailler dans un climat serein

Il avait commencé sa carrière en 1975 au sein de cette compagnie aérienne comme pilote puis commandant de bord, et y a également exercé notamment comme instructeur de pilotes, directeur-adjoint de la formation, directeur des opérations aériennes, directeur de la division exploitation et adjoint du P-dg d'Air Algérie.

Bakhouche Alleche a occupé plusieurs fonctions à Air Algérie durant plus d'une quarantaine d'années, a indiqué à l'APS un responsable au ministère des Travaux publics et des transports.

M. Alleche a été installé à ce poste à l'issue d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale d'Air Algérie, qui a été présidée par M. Talai, en présence du ministre des Finances, Hadji Babaammi, et d'un représentant du ministère de l'Industrie et des mines.

En plus de la désignation de M. Alleche au poste de Directeur général par intérim, le conseil d'administration d'Air Algérie a également élu jeudi son nouveau président en la personne d'Achour Abboud, membre de ce conseil et P-dg de la Banque nationale d'Algérie (BNA).

Il a ajouté dans ce sens qu'avec la collaboration de tous les travailleurs d'Air Algérie, il "ne ménagera aucun effort" pour honorer la confiance des pouvoirs public et "apporter un plus" à cette compagnie.

Cette feuille de route prendra en compte "les objectifs des pouvoirs publics et les recommandations des cadres de l'entreprise", et qui sera appliquée par la nouvelle direction "pour le redressement de l'entreprise".

