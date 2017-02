Elles sont nombreuses, la commune de Melong étant très sollicitée parce que vaste. Maintenant que le sport est une chose acquise, pour 2017 qui commence, l'un de nos points de développement va être la santé. A travers les hôpitaux et les centres médicaux d'arrondissement. Et nous comptons aussi beaucoup œuvrer dans le secteur de l'éducation.

Je vais prendre un exemple. Dans le projet de réhabilitation du stade municipal, nous avons pu aménager un forage,qui nous sert à l'entretien du complexe et des joueurs. Et à travers ce forage, nous avons donné un point d'eau au marché de Melong. Avant,les commerçants de Melong achetaient de l'eau, maintenant c'est gratuit.

Et comme il s'agit d’une zone agricole, nous avions aussi pensé aux routes. Vous voyez des travailleurs au bonheur des populations qui, aujourd'hui,ne souffrent plus de l'enclavement.

