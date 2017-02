Algérie: L'ambassade du pays à Baghdad suit de près l'état de santé de la journaliste Samira Mouaki

L'ambassade d'Algérie dans la capitale irakienne "suit avec un grand intérêt et de près l'état de la journaliste algérienne en coordination avec les autorités irakiennes et veille à apporter à la concernée toutes les formes d'assistance et d'aide dont elle a besoin", a souligné le porte-parole.

"Dès qu'ils ont pris connaissance de la blessure de la correspondante d'Echourouk en Irak, la journaliste algérienne Samira Mouaki Bennani, les services de notre ambassade à Baghdad ont pris toutes les dispositions nécessaires pour suivre son état, en prenant contact immédiatement avec les autorités et les parties irakiennes concernées à l'effet d'obtenir des informations sur les circonstances dans lesquelles la ressortissante algérienne a été blessée et s'enquérir de son état de santé", a précisé le porte-parole du MAE dans une déclaration à l'APS.

