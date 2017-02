Maroc: Le nouveau film de Nassim Abassi en avant-première à Casablanca

"Mon oncle", long-métrage de Nassim Abassi, a été projeté en avant-première, jeudi au complexe Mégarama de Casablanca, en présence de l'équipe du film. Sélectionné pour la prochaine édition du Festival national du film de Tanger, le long-métrage raconte l'histoire d'Alia, une actrice résidant à Rabat avec ses colocataires Leila et Hind, qui tente de frayer son chemin dans le monde du cinéma. Elle reçoit la visite de son oncle Abderraouf qu'elle na pas vu depuis des années.

Cette visite imprévue durera plusieurs semaines. Cependant, la situation entre les trois jeunes femmes et Abderraouf devient de plus en plus difficile et incontrôlable.

Ce nouveau long-métrage de Nassim Abassi réunit une pléiade d'acteurs marocains, notamment Abderrahim Tounsi, Aziz Dadas, Mohamed Khiari, Alia Erkab, Manal Essadiki, Souad Alaoui et Noreddine Bikr. Selon le réalisateur, ce film de deux heures «est un hommage aux artistes marocains qui se battent pour leur travail et plus spécifiquement pour Abderraouf et sa troupe».

Outre un clin d'œil à la carrière du célèbre comique national et à ses sketchs qui ont fait rire des générations, Nassim Abassi lui a expressément dédié son œuvre dans le générique de fin, illustré de photos de Abderraouf et des membres de son ancienne troupe.

"Abderraouf et sa troupe m'ont fait rire quand j'étais petit et donné du bonheur aux Marocains. C'est donc une façon pour moi de leur dire merci !", a expliqué Abassi qui signe son deuxième long métrage après «Majd» en 2010, et le deuxième avec Abderraouf.