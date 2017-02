Algérie: L'importance de l'héritage de l'émir Abdelkader dans le monde actuel, affirmée à Oxford

Oxford (Angleterre) — L'importance de la pensée de l'Emir Abdelkader El-Djazaïri pour le monde actuel, "marqué par des conflits et tensions entre les religions", a été affirmée mercredi soir à Oxford centre of islamic studies (centre des études islamiques d'Oxford) en Angleterre.

Des universitaires, enseignants, chercheurs et étudiants, de la prestigieuse université d'Oxford, ainsi que l'Ambassadeur d'Algérie au Royaume-Uni, Amar Abba, ont assisté à la conférence donnée sur le sujet, par M. Idriss Djazairy, directeur exécutif du centre de Genève pour la promotion des droits de l'homme et du dialogue international.

Au cours de cette rencontre, M. Djazairy a souligné que les valeurs de l'Emir demeurent d'actualité, plus que jamais, mettant en avant les valeurs de respect, de tolérance et d'humanisme, prônées en temps de guerre comme de paix".

L'émir qui plaçait haut le respect d'autrui, était un homme de paix, "tendant la main conciliante à ses adversaires, avant d'avoir recours à son sabre".

"Il avait offert, refuge et hospitalité à des milliers de chrétiens, en application des préceptes de l'Islam, religion de tolérance. Il prônait également, en précurseur, l'humanisme en temps de guerre", a-t-il dit.

M. Djazairy a estimé que le monde, qui traverse une conjoncture marquée particulièrement de tensions et d'intolérance entre les religions, a le plus besoin, aujourd'hui, de ces valeurs de tolérance et d'humanisme.

"L'humanité qui s'enfonce aujourd'hui dans la violence, la haine et l'extrémisme, devrait prendre modèle sur l'émir Abdelkader, le messager de paix et de fraternité, en suivant les valeurs incluses dans son livre "Al Mawaqif (les haltes)", a-t-il dit.

Il a par ailleurs, relevé que Abdelkader nous aide également à apporter des réponses aux questions que se posent les jeunes dans les pays musulmans et en Occident sur notre identité.

L'universitaire Richard Willeslly a relevé que "Abdelkader nous enseigne la compréhension et la tolérance, qui sont des valeurs à médiatiser largement pour en faire profiter le monde entier, et faire régner plus de tolérance entre les différentes confessions".

Le directeur du centre d'Oxford pour les études islamiques, Farhan Ahmed Nizami, a affirmé que l'Emir "symbolise des valeurs importantes pour le monde, des valeurs prônées par l'islam".

"Il a combattu pour les principes du respect des droits de l'homme, et avait conscience de l'importance des valeurs humaines dans tout acte de résistance", a-t-il ajouté.

L'Emir Abdelkader a le mérite d'être le précurseur du droit humanitaire pour avoir été le premier à dire que le combat ne peut être légitime qu'en cas de défense, pour protéger son pays contre l'agression et l'occupation étrangère, et pour avoir jugé nécessaire de respecter les droits des prisonniers de guerre", relève le directeur.

En marge de la rencontre, M. El Djazairy a déclaré à l'APS, qu'il était important que le centre pour les études islamiques s'intéresse aux valeurs universelles de l'Emir Abdelkader, "dans un contexte de tension croissante, due à l'islamophobie et aux frustrations des populations musulmanes refusant l'invasion étrangère".

"C'est une bonne chose que la voix de l'Algérie soit entendue dans cette institution qui dispose d'un réseau très important, notamment en ce qui concerne le message de l'Emir Abdelkader", a-t-il dit.

La rencontre, la première consacrée à l'héritage de l'émir Abdelkader par cette institution, a été une occasion pour "mieux faire connaître ce riche patrimoine que nous avons en Algérie et avec lequel nous pouvons contribuer à la paix et à la compréhension internationales", a estimé M. El Djazairy.