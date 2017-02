Congo-Brazzaville: Kasaï central - Vaccination des enfants contre la rougeole

Lancée depuis le 14 février dans l'aire de santé de Kamumpongo 1 dans la commune de Ndesha au Kasaï central, la campagne de vaccination contre la rougeole se poursuit normalement, malgré les troubles occasionnés par les milices du chef coutumier Kamwena Nsapu qui ont semé la désolation à Kananga.

Le calme revenu à Kananga grâce à l'intervention de la police, les parents se sont tous rendus dans les sites de vaccination installés à travers la ville pour faire vacciner leurs enfants contre la rougeole, maladie qui est à la base de décès des enfants. Comme le souligne Frida Mavungu journaliste, membre du Réseau des journalistes amis de l'enfant en séjour à Kananga pour assurer la couverture médiatique de cette campagne. « Depuis ce matin, les parents se sont quand même présentés dans des différents centres de santé pour faire vacciner leurs enfants, alors qu'hier, la situation était difficile. La population avait peur de sortir de chez elle. Les hommes de Kamwena Nsapu tués au mois d'août dernier avaient envahi certaines zones de santé pour disperser les populations », a indiqué Frida Mavungu.

Pour cette campagne de vaccination, plus d'un million cinq cent dix-neuf mille huit cent soixante treize enfants sont attendus, soit 17% de la population. Cette campagne de vaccination organisée par le ministère de la Santé publique à travers son programme élargi de vaccination grâce à l'appui des partenaires tels que l'Unicef, Gavi et Msh pour couper la chaîne de transmission de cette maladie. Notons que la rougeole est une maladie virale grave extrêmement contagieuse. Elle reste l'une des causes importantes du décès des jeunes enfants. Le virus rougeoleux se transmet habituellement par contact direct ou par l'air, infectant les muqueuses en se propageant dans tout l'organisme.

Le premier signe d'infection est en général une forte fièvre qui apparaît environ 10 à 12 jours après l'exposition au virus et persiste 4 à 7 jours. Au cours de ce stade initial, le tableau peut comporter une rhinorrhée (nez qui coule), de la toux, des yeux rouges et larmoyants, et de petits points blanchâtres sur la face interne des joues. L'éruption apparaît plusieurs jours plus tard, habituellement sur le visage et le haut du cou. En trois jours environ, elle progresse pour atteindre les mains et les pieds. Elle persiste 5 à 6 jours avant de disparaître. On l'observe en moyenne 14 jours après l'exposition au virus, dans un intervalle de 7 à 18 jours.

Le virus de la rougeole, extrêmement contagieux, se propage lorsque les malades toussent ou éternuent, par le contact rapproché entre personnes ou par le contact direct avec des sécrétions nasales ou laryngées. Il n'existe pas de traitement antiviral spécifique contre la rougeole. La protection contre cette maladie passe par la prévention au moyen de la vaccination qui confère à l'enfant une immunité aussi bien individuelle que collective.