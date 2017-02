Congo-Brazzaville: Assemblée locale - Clément Mouamba élevé au rang de citoyen d'honneur de Brazzaville

Pour sa part, le distingué conseiller municipal, Fredy Lebongui a commenté cette distinction en ces termes : « Aujourd'hui nous nous réjouissons de l'officialisation de cette délibération. Nous sommes conscients de tout ce qu'il a fait pour ce pays. Il a œuvré et a travaillé pour l'avènement de la Nouvelle République, il a contribué aux consultations présidentielles et au référendum ».

Emu par cette congratulation, le Premier ministre, chef du gouvernement congolais, Clément Mouamba, a indiqué : « Je dois être digne de comportement. Moi et tous ceux qui travaillent avec moi devons savoir que nous avons la lourde responsabilité de travailler pour Brazzaville, ville de tous les Congolais. Tous, nous devons accorder la crédibilité à Brazzaville, ville agréable, sécurisée et paisible. Que Brazzaville soit le creuset réel du vivre ensemble que nous encourageons tous. J'ai connu Brazzaville en 1959, aujourd'hui élevé citoyen d'honneur, je remercie le conseil municipal ».

L'élévation des illustres personnalités est l'une des compétences reconnues à la collectivité locale de Brazzaville. Suite à cette prérogative, le conseil départemental et municipal de Brazzaville a déjà accordé cette distinction à environ dix personnalités dont les présidents Jacques Chirac, Denis Sassou N'Guesso, Pierre Savorgnan De Brazza, Omar Bongo Ondimba, le ministre Khalifa Ababacar et le roi Makoko Iloy Ier.

Pour le Conseil départemental et municipal de Brazzaville, le Premier ministre, chef du gouvernement congolais a été élevé pour : « son tempérament très agréable, son caractère affable, son calme et son sérieux qui frise parfois la gravité ».

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.