Alger — Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesslam Bouchouareb, a estimé jeudi à Alger, important de lever tous les obstacles pouvant se dresser devant la réalisation des projets retenus entre les opérateurs économiques algériens et saoudiens.

Les mémorandums d'entente signés mercredi entre des entreprises algériennes et saoudiennes doivent avoir un impact positif sur la coopération économique bilatérale, a indiqué M. Bouchouareb lors des travaux de la 12eme session de la commission mixte algéro-saoudienne avant de saluer "le sérieux des experts en charge de la préparation de cette session".

Mercredi, plusieurs sociétés algériennes et saoudiennes avaient signé 8 mémorandums d'accord et de partenariat économique englobant divers domaines d'investissement lors d'une rencontre d'affaires.

Ces accords concernent le secteur de l'industrie de transformation du phosphate, de production d'engrais naturels et de papier, la gestion des structures médicales, des prestations hôtelières et l'entretien.

Selon M. Bouchouareb, la commission mixte bilatérale a examiné la coopération dans les domaines du commerce, des finances, des douanes, de la planification, de la prospective et enfin des statistiques.

Elle s'est penchée également sur la coopération en matière de développement de la bourse, d'énergie, d'agriculture, de tourisme, de transports, de ressources en eau, d'environnement, d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, de formation professionnelle, de santé, d'habitat, d'urbanisme, d'affaires religieuses et de waqf, de jeunesse et des sports, d'affaires sociales, de solidarité et de famille, a-t-il poursuivi.

Il a précisé en outre, que la 4eme réunion du comité de suivi des projets et programmes retenus se tiendra en octobre prochain, rappelant que celle-ci permettra de faire le point sur la relance des mécanismes et le respect des engagements pris.

De son côté, le ministre de l'Investissement et du commerce du Royaume d'Arabie Saoudite, Madjid Ben Abdallah Al Qassabi, a souligné "les larges perspectives qu'offre l'Algérie dans le domaine de l'investissement".

"L'investissement mondial n'a aujourd'hui point de frontières", a-t-il dit avant d'estimer important d'"optimiser l'exploitation des opportunités qui s'offrent au plan de la coopération bilatérale".

Il a appelé aussi à l'ouverture d'autres domaines devant le secteur privé pour réaliser la prospérité économique", un point sur lequel la partie saoudienne insiste dans sa vision de 2020-2030.

Intensification attendue de la coopération dans plusieurs domaines

La réunion de la commission mixte a permis d'arrêter un plan de travail futur touchant plusieurs secteurs et de débattre une série de textes juridiques dont la signature de certains est prévue ultérieurement, selon le rapporteur de la commission.

Il est prévu par ailleurs, la programmation de rencontres consacrées aux secteurs des finances, de l'énergie, des mines et des minerais et l'exécution des recommandations relatives à l'agriculture, au transport maritime, au tourisme et aux ressources en eau.

Lors de cette réunion, il a été convenu de la mise en place d'une commission sectorielle d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et l'examen de la facilitation des inscriptions des enfants de diplomates dans les universités gouvernementales des deux pays respectifs.

Il est question de lancer le programme exécutif de coopération radiophonique et télévisuelle entre les deux pays et le programme exécutif du secteur de la jeunesse et des sports, actuellement dans sa mouture finale.

Les deux parties ont appelé à la tenue de la 4eme session du comité de suivi chargé des affaires religieuses.

La partie saoudienne a remis une initiative sur la santé et la sécurité professionnelle à la partie algérienne dans le cadre de l'échange d'expériences outre l'échange d'un projet de mémorandum d'entente sur les affaires sociales.

La commission a appelé enfin, à fixer la date de signature du programme de coopération entre l'Institut diplomatique des relations diplomatiques de l'Arabie Saoudite et l'Institut diplomatiques des relations internationales algérien.