Pour sa part, le chef d'Ocha/RDC, Rein Paulsen, qui a relevé que « des millions de personnes souffrent d'une crise humanitaire, née de conflits armés et autres menaces, qui affecte profondément leur quotidien », a noté qu'il était impératif que le monde n'oublie pas les besoins humanitaires urgents et massifs en RDC, en appelant à trouver les moyens de mobiliser 748 millions de dollars US pour répondre aux besoins vitaux croissants.

À cela, note l'agence onusienne, il faut ajouter quelque 500 mille enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë et des centaines de milliers de personnes menacées par les maladies et les épidémies.

La communauté humanitaire et les autorités congolaises ont lancé, le 11 février, un appel de 748 millions de dollars américains pour assister 6,7 millions de personnes touchées par la crise humanitaire complexe et prolongée en RDC.

