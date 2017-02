Congo-Brazzaville: La résurgence des sacs et sachets en plastique inquiète

Face à ce risque environnemental, les pouvoirs publics entendent durcir la lutte pour la rendre plus efficace sur le terrain. Le comité interministériel qui regroupait des services de commerce, police, santé, environnement, a été élargi à l'issue de cette réunion d'urgence. D'autres ministères comme la défense, l'économie, du développement industriel et de la promotion du secteur privé... sont désormais impliqués.

Malheureusement, ce règlement sur la protection de l'environnement a encore bien du mal à être appliqué. Les trafiquants des sacs et sachets en plastique ont su profiter de la largesse des services de contrôle et de surveillance, pour relancer les activités notamment à Brazzaville.

La production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs, sachets et films en plastique sont prohibées depuis 2011 en République du Congo. Le décret n°2011-485 du 20 juillet 2011 vise l'utilisation des sacs et sachets en plastique pour la vente d'aliments, d' eau et de toute autre boisson.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.