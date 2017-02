Congo-Brazzaville: Fonds mondial - Un atelier régional à Brazzaville sur les mécanismes de financement pour la société civile francophone

La PRF procède, en effet, de la volonté du secrétariat du Fonds mondial qui cherche à soutenir et renforcer l'engagement de la société civile et des communautés, à tous les niveaux des procédures du Fonds mondial.

L'atelier résulte d'une étude sur l'accès à l'information et à l'assistance technique sur le nouveau modèle d'intervention du Fonds mondial. Pour permettre aux acteurs de saisir ses outils, une cartographie de la situation des pays de la zone concernée est en cours de réalisation. Selon le Hub Pôle d'Assistance technique de l'Alliance Internationale contre le Sida qui réalise l'étude avec le PRF, ce document devra permettre « la maitrise des acteurs et les dynamiques de la société civile pour établir les bases d'un appui adapté des communautés dans les différents pays ».

Environ 45 participants, essentiellement des représentants des organisations de la société civile de la plateforme de coordination et de communication pour la société civile et les communautés en Afrique francophone (PRF), y prendront part aux côtés des partenaires techniques et financiers du Fonds mondial.

L'objectif principal de cet atelier, prévu du 20 au 22 février 2017, est d'affermir les capacités des organisations de la société civile et des communautés des pays en Afrique francophone, dans leur implication dans les processus d'intervention du Fonds mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme.

