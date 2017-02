Congo-Brazzaville: Infrastructures - Plus de 1000 appartements seront disponibles sur le site de l'ancienne caserne de Mpila

Le chef du gouvernement a ensuite visité le musée de l'histoire africaine encore en chantier. Cette gigantesque structure culturelle contient deux grandes salles multimédias ; deux salles d'exposition et vente d'objets d'art ; des salles de conférences pouvant contenir plus de 250 personnes ainsi que des bureaux pour les travailleurs. En face de ce musée se trouve érigé aussi un centre d'affaires moderne devant abriter des magasins de grand standing et autres structures commerciales.

« Je suis satisfait mais également préoccupé. Satisfait parce que nous venons de bâtir une nouvelle ville, ce n'est qu'un début. En plus, nous allons loger plus de quatre mille familles ici, c'est une grande responsabilité parce qu'il faut assurer le déplacement de toutes ces familles dans les meilleurs délais », a précisé le Premier ministre.

Clément Mouamba et sa suite ont parcouru les logements construits au rond-point Ebina, à la jonction de l'avenue des Trois Martyrs et celle de l'intendance.

