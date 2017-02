Congo-Brazzaville: Saint Valentin - Les méfaits de la débauche expliqués aux jeunes filles de M'Filou

Le dynamisme socio-politique de la coordonnatrice du PRL à M'filou-I, se traduit également par des actions communautaires de proximité. En effet, Félicia Kaya a doté les équipes de Nzango en équipement sportif et a apporté des dons de vivres et non vivres aux personnes démunies, habitant la première circonscription électorale de M'filou.

Quatre-vingts jeunes filles de huit quartiers de l'arrondissement 7 M'filou ont été concernés par cette séance de sensibilisation faite à la faveur de la fête de Saint - Valentin. La coordonnatrice du PRL-M'filou-I, a également encouragé les filles-libres à adopter des comportements responsables, en apprenant de petits métiers comme la couture, la coiffure la restauration et le petit commerce, en vue de leur autonomisation et une meilleure réinsertion sociale.

Elle a largement abordé les aspects relatifs aux infections sexuellement transmissibles (IST) ; aux grossesses non désirées ; aux conséquences des avortements provoquées ; aux relations sexuelles à risques, ainsi qu'au phénomène des enfants issus des grossesses non désirées.

