Congo-Brazzaville: Diables rouges football - 60 prétendants pour la succession de Pierre Lechantre

Bernard Simondi (ancien sélectionneur de la Guinée en 2000 , du Bénin 2001-2004 et Burkina Faso 2005-2006), et Sébastien Migné (ancien entraîneur adjoint de Claude Le Roy avec la sélection du Congo) et Paul Put (vice-champion d'Afrique avec le Burkina Faso en 2013) ont également postulé.

Patrice Neveu témoigne son attachement au football congolais. Il s'était déjà rapproché du Congo avant que Claude Le Roy ne prenne les Diables rouges. L'ancien entraîneur d'Haïti, du Niger, de la Guinée et de la RDC a voulu tenter lui aussi sa chance avec le Congo aux côtés de Bernard Challendes, Jose Anigo (ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille et de l'Espérance de Tunis).

L'organe gestionnaire du football national a précisé que sur les 60 dossiers, seuls six nationaux ont postulé. Jean Eloi Mankou est le seul à viser le poste de sélectionneur principal. Les autres ont préféré être les adjoints. Parmi les entraîneurs expatriés, figure Didier Six. Ancien joueur de l'équipe de France des années 1976-1984, il a été sélectionneur du Togo de 2011-2013 puis celui de l'Ile Maurice en 2015 avant de démissionner la même année au mois de mai. Le Français Jean Marc Nobilo est aussi intéressé. Il a déjà entraîné l' équipe du Bénin en 2010, avant de s'occuper des U-20 algériens de 2012-2013.

