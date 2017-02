Algérie: Soutien aux initiatives des communes et des particuliers pour la création d'instituts de musique

Le ministre a tenu à rappeler que son département avait consacré en 2016 et début 2017 plusieurs activités aux wilayas du sud, citant à titre d'exemple le concert de musique symphonique organisé à Djanet et la tournée musicale de l'artiste Hamid Baroudi.

A la question du sénateur Saïdi Hasni, posée en son nom par son collègue Mohamed Rédha Oussahla, sur la "faible" activité de l'Office national de la culture et de l'information (ONCI) dans les wilayas du sud, le ministre a affirmé que cet organe "ne fait pas de distinction" entre les différentes régions du pays dans ses activités et "s'efforce toujours" de donner la chance au plus grand nombre d'artistes possible "indépendamment des régions dont ils sont issus".

Alger — Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a indiqué jeudi à Alger que son département soutenait les initiatives des communes et des particuliers pour la création d'instituts de musique à travers les différentes wilayas, notamment en termes de formation et de pédagogie.

