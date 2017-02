«Dès qu'on possède la force, on cesse d'invoquer la justice», Gustave Le Bon (médecin,… Plus »

C'est eux qui sont les assurés de demain. Il faut anticiper et réfléchir dès aujourd'hui à des offres à déployer sur la base des systèmes et technologies de leur époque. Demain c'est maintenant », a-t-il conclut.

L'assurance africaine se développe. Les années 2015 et 2016 ont vu défiler une batterie de solutions liées à la réglementation et dont il fallait en discuter, trouver ensemble des approches pour intégrer les nouveaux paramètres, explique le patron de la SONAM ASSURANCES VIE qui saluait à l'occasion la réussite de l'organisation de cette 41e Assemblée générale en terre chérifienne.

Et même si certains n'en sont pas encore tout à fait conscients, les mentalités commencent à changer » comme en attestent les performances de la branche Assurance-vie qui représente 25% du marché de l'assurance au Sénégal, soit environ 30 milliards de FCFA et dont la SONAM ASSURANCES VIE détient 26%.

Et pour remédier à cela, il faut, entre autres, que les compagnies osent d'avantage avec un rythme plus soutenu aussi bien dans l'investissement que dans l'innovation, mais aussi que l'on puisse amener les autorités vers les assurances obligation.

Une vocation africaine qui donne encore un sens supplémentaire à la participation de la SONAM ASSURANCES VIE à cette 41e Assemblée générale annuelle de la PANAF où ont pris part plus de 1.300 professionnels du monde de l' assurance et de la réassurance en provenance de 59 pays, d'Afrique et d'ailleurs.

Une extension africaine raisonnée qui se fait à pas sûrs et par le truchement de partenaires locaux, comme ce fut le cas sur l'implantation en Côte d'Ivoire, avec l'acquisition de 51% de la compagnie ivoirienne l'Alliance Africaine d'Assurance (3A). «Après la Côte d'Ivoire, nous tournons notre regard ver le Gabon et le Cameroun », révèle Souleymane Niane.

«Consolider les acquis et étendre solidement nos parts de marché au niveau national et avec une présence dans les grands marchés régionaux». Telles sont les orientations que s'est fixées la SONAM ASSURANCES VIE.

Avec aujourd'hui 18% de part de marché nationale consolidée et 26% sur la seule branche de l'assurance-vie, la SONAM ASSURANCES VIE nourrit le rêve d'être une compagnie panafricaine de référence. Engagée sur une extension en Afrique avec une implantation récente en Côte d'Ivoire et d'autres grands marchés régionaux en ligne de mire, la doyenne des compagnies d'assurance sénégalaises tisse progressivement sa toile régionale.

