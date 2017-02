Angola: Huambo - Le MININT souhaite une grande collaboration avec la société civile

Huambo — Le nouveau délégué du ministère de l'Intérieur (MININT) et le commandant de la Police Nationale, le commissaire Gil Famoso Sebastião da Silva, a demandé mercredi, lors de sa présentation, une plus grande collaboration avec la société civile dans le maintien de l'ordre et la tranquillité publique sur toute étendue de la province.

Prenant la parole devant le ministre de l'Intérieur, Ângelo de Barros Veiga Tavares, et du gouverneur local, João Baptista Kussumua, il a promis de se rapprocher davantage son travail du ministère public, des services de renseignement et sécurité d'Etat, des chefs traditionnels, entités religieuses et de la population, dans des actions de lutte contre la criminalité pour la garantie de la tranquillité des familles.

L'officier commissaire a assuré qu'il ferait tout pour atteindre les objectifs fixés par le ministère de l'Intérieur, travaillant aussi avec les partis politiques et les organisations juvéniles, outre de garantir le suivi du travail développé par son prédécesseur, le commissaire Elias Dumbo Livulo.

Il a dit que la province de Huambo, dans l'univers de l'autres pays continuait à être très complexe, en particulier du point de sociopolitique, économique et culturel, exprimant à cet effet sa disposition totale de coopérer avec la société civile et l'effectif à différents niveaux, pour que la région soit plus pacifique, visant la promotion du développement et du bien-être des familles.

À son tour, le commissaire Elias Dumbo Livulo transféré pour exercer les mêmes fonctions dans la province de Benguela, a remercié le soutien apporté par le gouvernorat provincial, la population et les organismes locaux du ministère de l'Intérieur, soulignant qu'en travaillant dans cette région du pays, il était «plus humain», en particulier du point de vue professionnel.