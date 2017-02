Afrique de l'Ouest: Exploitation minière dans l'espace UEMOA

Le chargé des Mines et du Pétrole à la Commission de l'UEMOA, Emile B. Kaboré a, pour sa part, indiqué que son institution prône la création d'un marché commun et d'un espace compétitif.

Ils partagent les mêmes méthodes et habitudes de travail et doivent par conséquent défendre ensemble les intérêts de leurs Etats», a-t-il soutenu. Le ministre a par ailleurs précisé que le code minier du Burkina Faso est le code de base.

«Les différents enjeux de l'exploitation minière qui se posent sur les plans économiques et environnementaux dans les pays de l' UEMOA, ont amené l'Union à élaborer un code communautaire qui prend en compte, les préoccupations des Etats et des populations», a argumenté le Pr Dissa.

Cette règlementation prévoit que chaque Etat membre de l'Union, organise un atelier, en vue de recueillir les amendements et les observations de tous les acteurs concernés par l'exploitation minière. C'est ce qui explique la tenue d'un atelier d'examen des avant-projets du Code minier communautaire (CMC) et de ses règlements d'exécution, le 16 février 2017 à Ouagadougou.

Le ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières a organisé, le jeudi 16 février 2017 à Ouagadougou, un atelier national d'examen des avant-projets du Code minier communautaire (CMC) et de ses règlements d'exécution.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.