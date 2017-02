Burkina Faso: CASEM du ministère en charge de la défense

« J'assure le peuple burkinabè de la détermination du gouvernement à poursuivre le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité pour arriver à bout de ce fléau », a-t-il affirmé. Il est, par ailleurs, convaincu qu'en rangs dispersés, les différents pays ne pourront l'emporter sur le terrorisme en raison de son ampleur et de sa complexité.

Tout en condamnant fermement les actes lâches et ignobles des « forces du mal » qui entretiennent un climat sécuritaire délétère, ces dernières années au Burkina Faso et dans le reste du monde, le Président Roch Kaboré a indiqué qu'il convient d'adapter, en permanence, l'outil de défense à cette versatilité.

La cérémonie d'ouverture de ce CASEM, présidée par le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, par ailleurs, ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, a vu une forte mobilisation de la hiérarchie militaire. Chose qui témoigne de l'intérêt accordé à ce rendez-vous qui se veut un cadre de réflexion à une armée plus efficace pour déjouer les plans de la nébuleuse terroriste qui a endeuillé de nombreuses familles.

Le ministère de la Défense nationale et des Anciens combattants tient, les 16 et 17 février 2017 à Ouagadougou, son premier Conseil d'administration du secteur ministériel (CASEM). La cérémonie d'ouverture a été présidée par le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, par ailleurs, ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants. Au menu des échanges, des réflexions pour la mise en œuvre du Plan stratégique 2017-2021.

