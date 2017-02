Burkina Faso: ISTIC - Des stagiaires se saignent pour sauver des vies

Les étudiants de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication (ISTIC) ont donné leur sang, le mercredi 15 février 2017 à Ouagadougou. Ainsi, ils ont répondu à l'appel de leur délégué général, de mettre à la disposition du centre national de transfusion sanguine, le liquide précieux.

« Chacun de nous est un potentiel demandeur de sang et avec ce statut, la meilleure façon de se comporter, c'est de ne jamais manquer l'occasion d'en donner », a déclaré le délégué général des étudiants de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication (ISTIC), Kiswensida Oswald Gaétan Séguéda, pour justifier l'opération de don de sang que son bureau a initiée. La collecte a eu lieu dans la matinée du mercredi 15 février 2017, au sein de l'école à Ouagadougou.

Son appel a été entendu par les stagiaires dudit institut. Ainsi, pour ne pas perturber les cours en ce jour ouvrable, ces derniers se sont organisés par promotion pour y prendre part. Et c'est le stagiaire de la section Programmes niveau III, 2e année (P3/2), Emmanuel Bicaba, qui a été le premier à donner son sang.

« En donnant mon sang, je pense à mon prochain », a-t-il dit. M. Bicaba en est à son 3e don. Quant à Sara Zaounogo, étudiante en première année, niveau II, section programmes (P2/1), elle est à son premier don. Mais, elle espère également que son geste va sauver des vies.

« Le don de sang est un geste simple. C'est un geste humanitaire. Et, c'est une manière pour nous de nous montrer utiles et de se sentir utile aux autres », a soutenu le délégué général des étudiants. Avec un effectif de plus de 100 stagiaires, le bureau a dit espérer collecter au moins une cinquantaine de poches.

La présente opération de collecte de sang est une première en cette année académique 2016-2017. Elle est aussi ouverte au personnel administratif de l'institut. « Toute autre personne qui veut ou qui peut donner son sang peut se joindre à nous », a lancé M. Segueda.

Cette initiative du bureau de l'ISTIC est saluée par le Dr Zakaria Sawadogo du centre national de transfusion sanguine de Ouagadougou. « Ce geste est à saluer à sa juste valeur. Car, le besoin est là et la demande est forte », s'est-il réjoui. Il a confié que la demande journalière est estimée entre 200 et 300 poches.

C'est pourquoi, il a invité les autres écoles à imiter le geste de l'ISTIC pour que le centre puisse disposer suffisamment du liquide précieux pour soulager les malades. Cette activité entre dans le cadre des activités annuelles du bureau des étudiants de l'ISTIC.