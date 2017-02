Burkina Faso/Cote d'Ivoire: Match retour Coupe de la confédération

Le Délégué général (DG) du Festival panafricain du cinéma et de la… Plus »

L'opposition SC Gagnoa/AS-SONABEL se joue sur un terrain synthétique et Falcao et ses garçons ont vu juste en allant répéter leurs gammes au stade municipal Issoufou Joseph Conombo de Ouagadougou avant de regagner Abidjan où ils sont arrivés hier, jeudi 16 février, dans la soirée après les journalistes, venus plutôt dans la matinée.

Il y a donc lieu de mettre dans la tête des garçons qu'il leur faut coûte que coûte marquer au moins un but dans cette manche retour et veiller sur leurs arrières. Et cela est bien possible car l'AS-SONABEL a plein d'énergie en réserve. Pour ce faire, les Electriciens ont plus intérêt à revoir leur copie du match aller où ils avaient presque refusé de jouer.

C'est cette réalité qui avait du reste amené le coach, Moussa Sanogo dit Falcao à dire que le nul blanc (0-0) à domicile au match aller n'était pas un score alarmant en soi. Ce n'est véritablement pas non plus un avantage.

