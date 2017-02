Ile Maurice: Agression à Goodlands - «Mo papa finn pik kouto dan likou mo mama», dit une fillette de deux ans

C'était une scène d'horreur, raconte Fabiola Periathumby. Sa fille saignait abondamment du cou. Des proches, qui habitent à côté, sont alertés. Renald décide lui-même d'emmener sa fille au plus vite à l'hôpital. Aux urgences, il est décidé d'envoyer la victime sur le champ au bloc opératoire. Elle a plus tard été admise en salle de récupération. «Dieu soit loué, dit le père, que sa carotide n'ait pas été touchée.»

Après s'être faufilé à l'intérieur de la maison par une imposte, le présumé agresseur aurait pris un couteau dans la cuisine pour ensuite se diriger vers la chambre où dormait son ex-concubine. Là, il aurait posé une main sur le cou de sa victime et, avec l'autre, lui aurait tailladé la gorge avec le couteau. La sœur de la victime et la fillette, qui était à côté de sa mère, se sont réveillées en sursaut et ont poussé des cris. Le suspect se serait aussitôt enfui de la maison.

Le couple vit séparé depuis huit mois. Cette scène d'horreur, la petite fille de la victime l'a vécu en se réveillant en sursaut. Et depuis, elle n'arrête pas de répéter: «Mo papa finn pik kouto dan likou mo mama.» Au domicile des Periathumby, c'est la consternation. Renald et Fabiola sont révoltés devant la énième agression dont est victime leur fille.

