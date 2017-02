communiqué de presse

Des entreprises du textile et de l'habillement participent, cette année encore, du 20 au 23 février 2017, au salon Sourcing at Magic qui se tiendra au Centre de convention de Las Vegas aux Etats Unis. Cette initiative vient affirmer la stratégie d'Enterprise Mauritius de consolider les marchés traditionnels tout en s'ouvrant vers de nouveaux marchés.

Les neuf participants mauriciens présenteront leurs nouvelles collections de prêt à porter, des pulls, t-shirts, polo, jeans et de costumes haut de gamme entre autres. Ils sont : Bacotex Ltd ; Fairy Shirt Ltd ; Ji Yun Knits Ltd ; L'Inattendu Ltee ; Firemount Textiles Ltd ; FM Denim Ltd ; Palmar Ltee (Woven) ; Palmar Ltee (Knits) ; et Flamesafe Maxisoft Ltd.

Sourcing at Magic est connu pour être l'un des plus grands et importants évènements pour le textile et le prêt à porter dans la région de la côte ouest des Etats Unis. Ce salon est un lieu de rencontre pour plus de 1 100 entreprises provenant de plus de 40 pays.

Depuis 2009, les entreprises mauriciennes participent à ce salon car il offre une occasion unique de communiquer avec les acheteurs américains principalement ceux situés sur la côte ouest.

Pour cette édition, l'accent sera mis en particulier sur le renouvellement à long terme de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA).

En effet, le récent renouvellement de l'AGOA pour une période additionnelle de 10 ans et l'extension de la dérogation de third country fabric jusqu'en 2025 offrent une grande opportunité pour les manufacturiers mauriciens de booster davantage leurs exportations.

Dans ce contexte, l'Agence des Etats Unis pour le développement international a aménagé un pavillon spécial africain où les entreprises mauriciennes pourront exposer une large gamme de produits de textile et de l'habillement.

En ce qui concerne les exportations de produits textiles et de prêt à porter vers les Etats-Unis, une croissance a été notée au cours des cinq dernières années. Alors que les exportations étaient à Rs 4,1 milliards en 2010, elles ont grimpé jusqu'à Rs 6,8 milliards en 2015.

Sourcing at Magic

Cet événement relie des chaînes d'approvisionnement du milieu de la mode à un réseau de manufacturiers, matériaux, technologie, solutions logistiques et talent.

Les acheteurs proviennent d'une vaste gamme de secteurs : accessoires de meubles, chaussures de sport, produits textiles pour chambres, ceintures et sacs, vêtements d'enfants, produits en cuir, robes de maternité, vêtements de bain, lingerie, vêtements pour hommes, vêtements en jean, robes de mariées, chaussures de mode, et vêtements de soirée.