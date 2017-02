Afrique du Sud: "Benni" McCarthy et Radebe dans le comité chargé de désigner le successeur de Mashaba

Dakar — Les anciens internationaux sud-africains Benedict McCarthy et Lucas Radebe ont été coptés dans un comité ad hoc chargé de désigner le futur sélectionneur des Bafana-Fafana, annonce la Fédération sud-africaine de football (SAFA) sur son site officiel.

Ce comité, chargé de trouver dans les meilleurs délais un technicien pour l'équipe senior sud-africaine, compte en son sein le président, le vice-président et le directeur général de la SAFA, respectivement MM. Danny Jordaan, Elvis Shishana et Dennis Mumble

La SAFA s'est séparée de Shakes Mashaba accusé de "conduite inappropriée" après la victoire (2-1) de l'équipe sud-africaine contre celle du Sénégal lors de la 2-ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

"Benni" McCarthy, qui reste le meilleur buteur de la sélection sud-africaine avec 32 réalisations, a évolué dans plusieurs clubs étrangers dont Manchester United (élite anglaise) au début des années 2000.

Il est titulaire d'un diplôme d'entraîneur de l'UEFA Pro A, selon la SAFA.

Lucas Radebe a quant à lui joué durant plusieurs saisons à Leeds United, pendant que ce club évoluait au sein de l'élite anglaise. Il a été durant plusieurs années capitaine des Bafana-Bafana.

Clive Baxter qui était sur le banc de l'Afrique du Sud en 1996 lors de l'unique sacre continental, et son capitaine de l'époque, Neil Tovey, font également partie de ce comité.

"Nous voulons aller très vite parce que les Bafana-Bafana auront un calendrier chargé en 2017 et avec l'ambition de se qualifier au CHAN et à la Coupe du monde 2018 et à la CAN 2019", a déclaré le président de la SAFA.

Parmi les technciens pressentis pour succéder à Shakes Mashaba, la presse locale a évoqué le nom du Français Claude Le Roy et du Belge Hugo Broos, deux techniciens qui ont remporté la CAN avec le Cameroun, en 1988 et 2017 respectivement.

Absente de l'édition 2017 de cette compétition continentale, l'Afrique du Sud partage la même poule que le Sénégal, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2018.

Au match aller, les Bafana-Bafana avaient battu les Lions 2-1 à Polokwane en novembre dernier.