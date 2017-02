Afrique de l'Ouest: Les collectivités locales appelées à assurer la durabilité des interventions en PF

"Notre région a le taux d'utilisation de la contraception moderne le plus bas du monde ainsi que les besoins non satisfait des femmes en PF", s'est désolé le ministre nigérien de la Santé.

En plus, a-t-il noté, un investissement dans la planification familiale permet à nos pays de réaliser la croissance socio-culturelle et économique.

"Il est reconnu que la planification familiale est une des stratégies les moins chères et à haut impact qui peut contribuer pour 25 % de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale" a expliqué Mainassara.

Le ministre nigérien de la Santé, Illiassou Mainassara a pour sa part indiqué que "l'ampleur de la mortalité maternelle et infantile dans nos pays est insupportable et exige des efforts conjugués".

Des ministres et maires des neuf pays francophones de l'Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, et Togo) ainsi que de la République Centrafricaine et la République Démocratique du Congo ont pris part à ce lancement.

Cette initiative appuie les efforts des pays dans la mise en œuvre des interventions à haut impact de planification familiale afin de contribuer au développement économique et socio-culturel des pays, mais surtout à la lutte contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile.

"Il est reconnu de façon indubitable que la planification familiale est une des meilleures stratégies de lutte contre la mortalité maternelle et infantile" a-t-il notamment indiqué, rappelant que beaucoup de pays comme le Sénégal en ont fait une priorité et l'ont inscrit dans leur document cadre de référence.

