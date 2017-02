16 février 1992-16 février 2017, cela fait 25 ans depuis que la marche de chrétiens a eu lieu en République Démocratique du Congo. Conscient de l'importance de cette journée, le G7, plateforme de l'opposition et membre du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales a organisé une matinée politique pour rendre hommage aux martyrs qui ont succombés lors de ces manifestations sanglantes. C'était hier, jeudi 16 février à l'espace Sainte Anne dans la commune de la Gombe. A la même occasion, placée sous le choc de la disparition brutale du Président Etienne Tshisekedi, le G7 a tenu à lui rendre un vibrant hommage.

A l'ordre du jour de cette matinée politique, il y avait d'abord le mot d'ouverture du Président en exercice du G7, l'hommage à Etienne Tshisekedi, le débat autour de l'accord du 31 décembre dernier, et enfin la lecture de la déclaration politique. Commémorant cette grande journée, les participants à cette matinée politique, ont fait un constat amer 25 ans après.

Pour eux, seulement peu de choses ont changé. Profitant de cette grande occasion, le G7 a fait l'état des lieux de la situation actuelle dans tous les domaines. De prime à bord, il a noté la dégradation constante des conditions socio-économiques qui se traduit par la reprise de l'inflation, l'augmentation des prix de denrées de première nécessité, le dérapage du taux de change, la fermeture de nombreuses entreprises et la mise au chômage de milliers de travailleurs jetant autant de familles dans une pauvreté absolue. Par ailleurs, le G7 note la résurgence de l'insécurité et de la violence à travers l'ensemble du pays caractérisée par des massacres récurrents dans le territoire de Beni, la montée de l'extrémisme dans le Kongo Central et dans le Kasaï ou les combats ont conduit à des centaines des morts, l'instrumentalisation des affrontements meurtriers entre pygmées et bantous dans le Tanganyika, la répression aveugle dans la Mongala, et même des tueries dans la capitale.

En ce qui concerne la situation des droits et libertés, le G7 appelle le pouvoir à mettre un terme au harcèlement des opposants, à garantir les droits et libertés fondamentaux de tous les congolais et à mettre en œuvre les dispositions de l'Accord du 31 décembre 2016 qui préconisent la libération de tous les détenus politiques et d'opinion, le retour de tous les exilés politiques, particulièrement Moïse Katumbi Chapwe, son candidat à la Présidence de la République. Aussi, le G7 tient responsable le pouvoir de toutes les manœuvres visant à ne pas souscrire aux engagements signés sous la médiation de la CENCO.

En ce qui concerne la crise politique et institutionnelle qui frappe notre pays, le G7 rappelle que l'accord signé le 31 décembre dernier constitue aujourd'hui la seule source de légitimité des acteurs appelés à organiser la gestion de la transition en vue de la tenue des élections au plus tard le 31 décembre 2017. Aussi, le G7 invite-t-il tous les acteurs politiques à ne pas remettre en cause les dispositions de l'Accord aux fins de continuer à échapper indéfiniment à la sanction du souverain primaire à qui revient le droit de choisir librement ses dirigeants.

Toujours en marge de l'Accord Global Inclusif du 31 décembre 2016, le G7 souscrit à sa mise en œuvre dans les meilleurs délais. Tout en exprimant sa profonde gratitude au travail de médiation abattu par la CENCO, le G7 soutient sans réserve le choix du Premier Ministre par le Rassemblement présenté par Etienne Tshisekedi. Il exhorte les Evêques à transmettre ce choix au Président de la République afin de sortir le pays de l'impasse politique. En ce qui concerne le Rassemblement des Forces Politiques et Sociales acquises au changement, le G7 appelle l'opposition politique à la cohésion et à l'unité sans faille afin de satisfaire aux aspirations de la population congolaise. Aussi, le G7 renouvelle-t-il sa position quant à la primature qui doit revenir à l'UDPS, compte tenu de son poids politique. Mais, poursuit le G7, pour ce qui est de la présidence du Rassemblement, au regard des principes d'équilibre, de cohésion et d'unité, le G7 considère que ladite présidence doit revenir à une autre composante politique. Il y a lieu de rappeler qu'à la fin de cette matinée, le G7 a rendu public une résolution de soutien à Gabriel Kyungu wa Kumwanza.