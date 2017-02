Angola: Huíla - João Lourenço commence la pré-campagne à Lubango

Il a indiqué que l'une des tâches importantes du parti devrait partir de la consolidation des campagnes de sensibilisation et mobilisation de tous les militants, amis, sympathisants et la population en général, à adhérer aux postes de registre électoral.

Le politique a défendu la nécessité d'un travail continu pour que le parti soit de plus en plus uni et cohérent, où les intérêts du pays et du parti soient au-dessus de l'individu.

Parlant jeudi lors d'une conférence de presse, le premier secrétaire provincial du comité du MPLA, João Marcelino Tyipinge, a appelé les membres, militants, amis et sympathisants à diffuser l'image et la personnalité du candidat du MPLA au Président de la République.

A son arrivée en début d'après-midi, le vice-président du MPLA et candidat pour ce parti au Président de la République, se réunira avec les membres de la commission exécutive provinciale, et le samedi, il présidera un acte de masse avant de rendre à la localité de Toco, où il inaugurera un hôpital d'une capacité de 20 lits.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.