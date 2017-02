Congo-Kinshasa: Mazembe - Trésor Mputu réapparait ce samedi face à Mamelodi Sunduwns !

Sur les 18 joueurs retenus par Pamphile Mihayo pour le match Mazembe-Mamelodi Sunduwns, comptant pour la Super-coupe de la Caf, ce samedi 18 février, à Pretoria, se trouve Trésor Mputu Mabi qui sort d'une longue suspension de deux ans par la Fifa. Dans la tactique de jeu de Mihayo, Trésor Mputu pourrait entrer en cours de jeu comme joker, et portera son traditionnel dossard N°8. A la limite, l'ancien capitaine des Corbeaux et des Léopards pourrait même commencer le match.

C'est un retour sur scène d'un joueur qui a fait son temps, et qui n'a pas encore dit son dernier mot. Trésor Mputu a-t-il laissé entendre, revient avec une seule ambition de reconquérir sa place chez Mazembe et même au sein de l'équipe nationale. En tout cas, Mputu Trésor entend redoubler d'ardeur pour réintégrer les Léopards qui sont en route pour la Coupe du Monde Russie 2018. Trésor Mputu a donc toutes les chances pour réaliser ses rêves avec Mazembe d'autant plus que c'est un nouvel entraîneur, Thierry Froger qui prend la direction de l'équipe. C'est à lui de s'affirmer.

De 18 joueurs, Pamphile Mihayo a pris comme gardiens de buts, Sylvain Gbohouo et Ley Matampi. Défenseurs : Kabaso Chongo, Djos Issama Mpeko, Joël Kimwaki, Salif Coulibaly, Arsène Zola et Jean Kasusula. Milieux de terrain : Nathan Sinkala, Christian Koffi Kouame, Daniel Nii Adjei, Given Singuluma, Trésor Mputu et Rainford Kalaba. Attaquants : Solomon Asante, Ben Malongo, Meschack Elia, Adama Traore et Deo Kanda. Merveille Bope et Jonathan Bolingi qui reviennent de la Can avec les Léopards ne sont pas sur cette liste de Pamphile Mihayo.

C'est après ce match que le nouvel entraîneur de Mazembe, Thierry Froger prendra les affaires en mains. Dans le staff technique, le technicien français sera secondé par Pamphile Mihayo et David Mwakasu comme ses adjoints, et aussi, par Robert Kidiaba qui gardera en même temps sa place de joueur dans l'effectif.

Que dire de la Super-Coupe de la Caf ?

La Super-Coupe de la Caf c'est un titre d'honneur qui se dispute entre le vainqueur de la Ligue de champions et le vainqueur de la Coupe de la Caf. Le duel se joue en manche unique dans le terrain du vainqueur de la Ligue de champions. La Super-coupe a été instaurée en 1993. Généralement, c'est le vainqueur de la Ligue de champions qui soulève ce titre, parce que favori au départ, et bénéficiant en suite de l'appui de son public. Mazembe en a gagné en 2010, 2011, et 2016 toutes les fois qu'il a gagné la Ligue de champions. C'est lui d'ailleurs le tenant du titre.

Mais dans l'histoire, trois clubs vainqueurs de la Coupe de la Caf ont déjà gagné la Super-Coupe de la Caf. En 1993, Africa Sport avait battu Wydad Athlétique de Casablanca ; en 1998, Étoile Sportive du Sahel renversait Raja de Casablanca ; et tout récemment en 2012, Maghreb de Fès avait eu raison de l'Espérance Sportive de Tunis. Il n'est donc pas exclu que Mazembe batte Mamelodi Sunduwns.