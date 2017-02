Madagascar: Quel impact pour le pays de la montée du populisme en Occident?

Une vision partagée par Lova Rabary Rakotondravony, rédactrice en chef du quotidien l'Express, qui voit néanmoins de gros inconvénients à ces changements majeurs de politique à l'étranger : « Le plus grand inconvénient pour moi c'est que ces gens-là seront évidemment peu regardants sur ce qui se passe dans les autres pays. Du coup, certains pays comme Madagascar qui auraient besoin, entre guillemets d'être étroitement surveillés en matière de respect de droits de l'homme, en matière de respect de la démocratie, en matière de bonne gouvernance, il n'y aura plus personne pour surveiller, donc les autorités malgaches vont pouvoir faire ce qui leur plaît ».

« Brexit, victoire de Donald Trump, programme de Marine Le Pen : quelles conséquences pour Madagascar ? » C'était le thème de la soirée débat organisé, ce jeudi, par la Friedrich-Ebert-Stiftung, une institution privée à but non lucratif qui promeut les idées de la démocratie sociale. Plus de 200 personnes sont venues écouter et questionner les intervenants sur l'impact direct et indirect de ces bouleversements mondiaux sur le développement de la Grande Île.

