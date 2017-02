Cameroun: Mbofung Carl Moses Funtong honoré à l'université de Ngaoundéré

Le premier professeur émérite de cette institution a été désigné récemment.

Il flottait dans l'air un parfum exquis le vendredi 10 février dernier sur le campus de l'université de Ngaoundéré. Dans l'amphi 750 plein à craquer, de nouveaux enseignants ont été adoubés. Des professeurs titulaires aux chargés de cours. Mais au cours de cette fête, c'est un vétéran qu'on a célébré. Le Pr Mbofung Carl Moses Funtong, admis à la retraite, a été élevé au grade du tout premier professeur émérite de l'université de Ngaoundéré.

Pour son adoubement, on lui a préféré une gandoura faite d'un pagne de l'université de Ngaoundéré. Celui qui a passé plus d'un quart de siècle sur le campus de Dang s'est illustré par sa rigueur et son sens élevé du travail bien fait. On l'appelait volontiers : « Do your homework ». Pour la simple raison qu'il ne lésinait pas sur les moyens pour suivre la formation de ses étudiants.

En août 2012, il est le premier directeur camerounais de l'Ecole nationale des sciences agro-industrielles, (ENSAI) de l'université de Ngaoundéré. De 2012-2015, il est encore le premier registrar (S.G.) de l'Université de Bamenda. Il a aussi contribué à la mise en place et au fonctionnement du premier programme de formation en Licence et en Maîtrise, spécialité Biologie appliquée de la Faculté des Sciences... Et par arrêté du 16 décembre 2016 du Comité consultatif des institutions universitaires, il est désigné premier professeur émérite de l'université de Ngaoundéré.

Né à Bamessing Ndop dans la région du Nord-Ouest, le Professeur Carl Mbofung a étudié tour à tour à Bali, à Bambili, à l'Université d'Ibadan au Nigéria où il a obtenu un Ph.D en Sciences des Aliments, biochimie et Nutrition humaine en 1982. Puis, il a eu plusieurs expériences postdoctorales dans des laboratoires de renom au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Inde et en Afrique du Sud.