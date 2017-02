Cameroun: Les services téléphoniques en un clic !

L'application a de beaux jours devant elle puisque, Boris Dalagon II a engagé des procédures en vue de sa reconnaissance. « Nous travaillons actuellement avec le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique (MINMIDT) et l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) pour protéger l'application ».

A l'origine de cette plateforme, Boris Dalagon II, étudiant à l'Ecole Nationale Supérieure des Postes, des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication (SUP'PTIC).

Ainsi, on y retrouve, dans une formule simplifiée, les informations relatives au compte de l'utilisateur. Les services liés aux bonus SMS, au forfait internet et bien d'autres (Bip me, Call me back, SOS crédit... ) y figurent en bonne place.

No stress, l'application U-CaMer se propose de vous rafraîchir la mémoire. Gratuite, elle présente le listing des services des quatre opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun (MTN, Orange, Nexttel et Camtel).

