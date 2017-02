Former le personnel du Groupement d'intervention de la police mauricienne (GIPM) sur les techniques utilisées… Plus »

Pour rappel, la déproclamation de la plage de Pomponette avait soulevé un tollé. Des habitants de Souillac et de Blue-Bay avaient même eu recours à la Cour suprême pour une révision judiciaire de la décision du ministre du Logement et des Terres Showkutally Soodhun.

«Un projet de cette envergure va être d'une grande aide pour les villages de la côte sud. Ce sera un moyen pour les Ppetites et moyennes entreprises de se faire plus de clientèle», a indiqué Vassen Carooppunnen, conseiller du village de Riambel et porte-parole de l'Association des Pêcheurs professionnels du Sud. Il a ajouté que «l'hôtel ne va en aucun cas bloquer l'accès menant à la plage».

