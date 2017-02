Former le personnel du Groupement d'intervention de la police mauricienne (GIPM) sur les techniques utilisées… Plus »

«L'express» est allé rendre visite à la victime à l'hôpital. Elle était sous perfusion, avait la tête bandée et avait plusieurs points de suture au bras et le tibia gauche sectionné. La sœur de son ex-concubin et son fils étaient à son chevet. «Mon frère avait peut-être planifié cette agression car il ne supportait pas de voir que Doreen avait refait sa vie il y a plus d'un an», révèle-t-elle.

Le drame a eu lieu aux alentours de 10 heures, à l'arrêt d'autobus, devant le centre social de Mahébourg. La quadragénaire a reçu plusieurs coups de sabre au pied, au bras, au cou et à la tête. Et ce, en présence de son fils. Après avoir commis son forfait, l'ex-concubin a pris la fuite. Il a été arrêté par la police qui était à sa recherche, vendredi 17 février.

