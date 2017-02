Cameroun: Douala - 115 logements déjà réservés pour la Cité des Cinquantenaires

Le comité technique chargé du suivi de ce chantier a évalué le projet mardi à Douala.

Depuis le lancement de la commercialisation des logements de la Cité des Cinquantenaires en construction à Bonapriso-Douala, 115 logements ont déjà été réservés sur les 500 attendus. Ces données ont été fournies ce mardi 14 février par Manfred Mbassa, directeur général de la Société d'Aménagement de Douala (Sad, maître d'ouvrage délégué), lors d'une réunion du comité technique interministériel de suivi des projets de construction des Cités des Cinquantenaires de Douala et Yaoundé.

Une rencontre présidée par Marie Rose Dibong, secrétaire d'Etat auprès du Minhdu, chargée de l'Habitat. « Nous avons des pressions de la très haute hiérarchie », dira-t-elle d'entrée de jeu. Raison pour laquelle il fallait évaluer le chantier de manière précise, donner l'occasion aux diverses parties prenantes de faire le point de l'avancement et des difficultés éventuelles. Des difficultés, il y en a. Ahmadou Sardaouna, le secrétaire technique du comité interministériel, relèvera quelques goulots d'étranglement : insuffisances des études géotechniques, expertises manquantes, haute nappe phréatique et insécurité autour du site. Le délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala, Dr Fritz Ntonè Ntonè, maître d'ouvrage, reconnaîtra, pour sa part, des lenteurs administratives et des retards sur les échéances de financement...

Au final, les travaux affichaient, au 14 février 2017, un taux général d'avancement de 2,18%, pour un retard théorique de plus de 8% pris sur l'exécution de la première phase du projet. Au terme des travaux, précédés par une descente sur le chantier lui-même, le comité technique a élaboré quelques recommandations portant notamment sur la mobilisation rapide des financements, la transmission urgente des documents au comité et la mise en place d'un chronogramme d'activités pour 2017. Rappel, le projet porte sur une Cité des Cinquantenaires comptant 524 logements haut standing, 6000 m2 de centre commercial, 5000m2 d'espaces verts, des parkings et autres lieux de loisirs, etc. La fin des travaux est prévue pour décembre 2018.