Cameroun: Startup - De fil en aiguille

De retour à Ngaoundéré, il vend quelques bœufs de son cheptel pour s'installer à son propre compte. « A l'époque, la broderie rapportait gros. J'ai suivi la mode avant de revenir trois années plus tard à la couture des boubous et gandouras », se souvient le jeune entrepreneur. Père de trois enfants, Mohamadou Laminou s'est investi entre-temps dans l'agriculture et l'élevage pour ne pas compter sur une seule activité. «Il faut parer à toute éventualité. Lorsque les affaires ne marchent pas d'un côté, on peut en gagner de l'autre » lâche avisé le créateur de « Al Hikmah Broderie».

Au petit marché de Ngaoundéré, au lieu-dit « Marché des ignames » tout le monde s'accorde sur un fait : dans l'univers de l'entrepreunariat jeune, Mohamadou Laminou est un exemple à suivre. Il est le propriétaire d'un atelier de couture pour hommes et femmes, baptisé « Al Hikmah Broderie ». Son atelier est parvenu à glaner nombre de clients fidèles. Une opportunité pour favoriser l'emploi des jeunes, et même des personnes moins jeunes. Cette entreprise particulière emploie cinq salariés. Elle est aussi le lieu d'accueil de nombreux apprenants.

