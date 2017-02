Cameroun: Trophée de la CAN - L'honneur à Bafoussam

Les dispositions sont déjà prises pour le début de la tournée de la coupe par la région de l'Ouest.

Après le Centre, la région de l'Ouest sera la première à accueillir les héros de Libreville demain 16 février dans le cadre d'une tournée de présentation du trophée de la coupe d'Afrique des nations, Gabon 2017. N'allez surtout pas demander au gouverneur les raisons qui ont motivé ce choix. « On ne sait pas pourquoi la haute hiérarchie a choisi de commencer par l'Ouest, mais nous avons une occasion de démontrer que nos populations sont derrière le chef de l'Etat, sont patriotes et aiment le sport. Nous devons prendre cela comme un challenge », souligne Augustine Awa Fonka. Au cours de la réunion préparatoire de lundi dernier dans les services du gouverneur, les échanges ont porté sur les mesures de sécurité, de mobilisation, de prise en charge médicale... afin d'accorder un accueil triomphal aux héros du 5 février 2017.

L'on retient surtout que Bafoussam, chef-lieu de la région, sera le point d'accueil des Lions indomptables qui vont traverser les artères des trois arrondissements de Bafoussam I, II et III. Il est également prévu un détour au stade Omnisports de Kouekong, qui va abriter l'une des poules de la CAN 2019. Les populations des départements du Ndé et du Koung-Khi (portes d'entrée de la région) vont se disposer tout le long de l'axe, pour saluer les Lions. Il faut dire que cette tournée du trophée à travers le pays va durer dix jours avec un arrêt dans chacune des régions du pays, hormis le Centre qui a déjà vécu son moment de communion avec les champions d'Afrique.

Réactions

Ashu Besong: « We Hope To Play International Friendly Games »

Head coach of the U-20 National Team.

"We try to finalise our philosophy of play. The players have been responding very well we have played a couple of friendly games against premier League clubs in Cameroon. The boys show some good qualities. So up to now we are happy with what we have been doing. We hope to play some friendly games against national teams. We are just patient. We don't know when we will leave. We are just getting ourselves ready. Our first game is against South Africa. All our preparation is for that game and the others. By the 27th February, we should be ready for the game".

Samuel Oum Gouet: « L'esprit Lion nous motivera »

Milieu défensif.

«Le stage se déroule dans de bonnes conditions. Les performances des Lions indomptables nous inspirent. Leur histoire, leur parcours nous servent de leçon. Ils ont joué des matchs difficiles, ils ont gagné et ont avancé. L'esprit Lion, le Fighting Spirit, nous motivera à faire de belles prestations. Pour l'instant, nous restons concentrés dans la préparation. Nous ne préparons pas uniquement le match contre l'Afrique du Sud, nous préparons toute une compétition. Peu importe l'adversaire, nous donnerons le meilleur de nous-mêmes ».