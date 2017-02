Cameroun: CAN Junior - Mise au vert en toute discrétion

A ce noyau dur, depuis la fin de semaine dernière, quatre professionnels complètent l'effectif en préparation (Joss Didiba, Kevin Soni, Eric Bethelehem Ayuk Mbu et Hervé Bodiong). Pour ce troisième regroupement, la stratégie contre l'Afrique du Sud commence à être montée. En l'absence du Ghana et du Nigeria, deux bêtes noires des Lions juniors rencontrées en finale en 2009 et 2011 respectivement, le Cameroun espère les demi-finales pour un début. C'est que, faire partie du dernier carré donne accès à la coupe du monde de la catégorie, prévue cette année en République de Corée (20 mai au 11 juin).

Le Cameroun évolue dans le groupe B avec l'Afrique du Sud (27 février), le Soudan (2 mars) et le Sénégal (vice-champion d'Afrique, 5 mars). Tandis que le groupe A est celui du pays organisateur qu'accompagnent l'Egypte, la Guinée et le Mali. En stage depuis le mois de novembre avec un groupe de 25 joueurs, Ashu Besong a opté pour un effectif purement local pour la première phase de préparation. Le sélectionneur veut revenir à cette époque, où les sélections puisaient leurs ressources dans les championnats locaux.

Un cercle. Une prière au commencement et à la fin. « Les gars, même avec un pied de godasse, venez, on conclut... ». Parole jointe à l'acte par Samuel Oum Gouet, capitaine de la sélection nationale de football des moins de 20 ans, il rassemble ses coéquipiers autour d'un cercle. «Mettons nous en présence du seigneur ... », lance-t-il. Puis, les têtes se baissent, les mains se joignent. La prière est dite. Les Lions juniors peuvent regagner le chemin de l'hôtel. Au Centre technique de la Fédération camerounaise de football au quartier Odza à Yaoundé, le groupe conduit par Ashu Besong prépare la 20e édition de la coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans. La compétition est prévue en Zambie du 26 février au 12 mars.

