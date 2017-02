Cameroun: Le plan national de lutte contre les catastrophes en révision

En 2012, il a été traduit en Anglais. Ainsi appelé à être revu tous les cinq ans, le PNC est, de fait, rendu à sa troisième révision. Au cours des travaux d'Ebolowa, il a été question d'actualiser le recensement et d'analyser les risques sur l'ensemble du territoire. Il s'agit, en outre, de définir les mécanismes en matière de prévention, de préparation, d'intervention et de réhabilitation. Par ailleurs, les participants devront se pencher sur l'examen du répertoire des moyens de réponse disponibles.

Actualiser le Plan national de contingence (PNC). Tel est l'objectif de l'atelier qui se tient depuis mardi, 14 février dernier à Ebolowa. Les experts, venus de diverses administrations, planchent sur des volets pratiques devant apporter du neuf à ce document. Car, le Plan en question découle, selon Yap Mariatou, directeur de la Protection civile au ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation (Minatd), de la nécessité de mettre en place une stratégie efficace de réponse aux catastrophes, basée au niveau national, sur des actions synergiques et coordonnées.

