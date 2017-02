Centrafrique: Des groupes armés sèment la confusion en Centrafrique

Un groupe rebelle en République centrafricaine a exécuté au moins 32 civils et capturé des… Plus »

Par ailleurs, les compagnies internationales actives dans le secteur du bois payent également une taxe aux groupes armés, dont l'UPC. L'appât du gain et une animosité persistante entre les leaders de ces groupes armés est la cause de plusieurs incidents, ces derniers temps, qui font craindre une nouvelle escalade dans l'est centrafricain. Le week-end dernier en tout cas, la Mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations unies en République centrafricaine (Minusca) s'est interposée entre des colonnes de la coalition FRPC-MPC qui se dirigeait vers Bambari.

Les rebelles du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC) et ceux du Mouvement patriotique centrafricain (MPC), deux factions de l'ex-Séléka constituent une sérieuse menace pour la paix en Centrafrique. Ces deux mouvements qui ont promis de s'emparer de la ville de Bambari pour en déloger Ali Darass, le chef de l'Union pour la paix en Centrafrique (UPC) qui y a établi son quartier général depuis quelques années, s'activent ces derniers jours. La ville de Bambari attise des convoitises. De nombreux commerçants y vivent ou y transitent. Et depuis longtemps, Ali Darass, y a instauré un système de prélèvement de taxes sur les commerçants auxquels il « accorde » sa protection, ainsi qu'aux transhumants qui convoient les troupeaux de bovins.

