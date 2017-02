Madagascar: La FMBB sur les rampes de lancement

Pendant une période transitoire qui a duré de 1979 à 1989, le Basket-ball a été dirigé par le Comité National de Coordination (CNC) selon l'Ordonnance N°80.012, et ce n'est qu'au cours de l'assemblée générale d'octobre 1989 que l'Association Nationale de Basket-ball dite « Fédération Malgache de Basket-ball (FMBB) » est constituée et agréée par le ministère des Sports. Actuellement, Jean Michel Ramaroson est à la tête de la FMBB jusqu'en 2021.

C'était depuis 1920 que le basket-ball a été pratiqué à Madagascar. C'est le directeur fondateur du foyer Chrétien des jeunes, Jean Beigbeder qui l'a introduit. En 1923, elle était sous l'égide de la Fédération des Sociétés des Sports Athlétiques de Madagascar (FSSAM), une fédération omnisports qui gérait à l'époque toutes les disciplines sportives. Il a fallu attendre 1954, lors d'un Congrès du Sport, pour l'institution de la Ligue Régionale de Basket-ball de Madagascar. Le basket-ball devait se structurer et s'organiser selon les règlements et textes en vigueur en France.

Une des disciplines les plus pratiquées au pays par toutes les catégories d'âge, le basket-ball ces derniers temps se démarque. Cinq éditions de Championnat d'Afrique (Afrobasket Women en 2009, Men en 2011, Men U26 en 2013, Men U18 en 2014 et Women U16 en 2015), des championnats nationaux périodiques et décentralisés, une structure bien rodée, bien de chemins ont été parcourus pour arriver à ces résultats.

