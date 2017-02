Madagascar/Botswana: Ligue des champions - Le CNaPS Sport confiant contre Township Rollers

Le match retour des préliminaires de la Ligue des champions d'Afrique du CNaPS Sport face aux Botswanais du Township Rollers aura lieu samedi à Gaborone. Un rendez-vous qui n'est certes pas facile mais qui reste à la portée des caissiers.

« On se gardera de défendre bêtement le but d'écart (2 à 1) qu'on a eu à Vontovorona car on sera plus tranquille si on parvient à marquer très tôt pour faire douter les Botswanais ». C'est la thèse de Tipe de son vrai nom Patrick Randriambololona, l'entraîneur du CNaPS Sport.

La meilleure défense... Un principe presque acquis comme quoi la meilleure défense c'est l'attaque. Mais la question est de savoir si Francis et ses camarades se sentent de taille à affronter les chouchous du public botswanais sur leurs terres.

Au vu de la courte victoire du CNaPS Sport et surtout parce que les Botswanais ont réussi à marquer un but ce qui complique quelque peu la situation car les Township Rollers peuvent revenir à tout moment et marquer.

Une belle pioche. Mais sur ce chapitre, le CNaPS Sport qui possède la meilleure défense des équipes malgaches avec notamment une charnière centrale solide composée de Feno et Lanto.

Comme il s'agissait de fermer tous les couloirs, on a bien peur pour Toby que le staff technique ne décide de mettre sur le flanc droit Tantely, une des nouvelles recrues avec Bourahim qui sera, lui aussi, titularisé d'entrée sur le flanc gauche du milieu de terrain tant son apport est indéniable.

Tout comme son mental. Une très belle pioche pour le staff du CNaPS Sport. Comme on a encore des éléments capables de bien défendre tels Mika et le bouillant Ando, on n'a pas à trop s'inquiéter sur le sujet.

Reste à espérer qu'entre temps, Njiva qui retrouve petit à petit son meilleur niveau, mais aussi Francis parviennent à retrouver le chemin des filets comme ils l'ont fait à Vontovorona car c'est presque une certitude que ces deux hommes vont bénéficier d'un marquage strict des Botswanais. Logique non ?

Et c'est de bonne guerre car les deux équipes aspirent à franchir ce tout premier pas dans cette Ligue des champions qui de ce fait reste ouverte.