« Aujourd'hui, nous sommes presque prêts. A la CRTV, tout est en place. Il ne reste plus que le gouvernement trouve les moyens pour faire venir des décodeurs ou set up box, pour que la population puisse avoir accès à la TNT », conclut-il. Ce pas vers la modernité sera apprécié par les populations le moment venu.

Du bâtiment aux équipements (émetteurs radio et télévision, paraboles, pylônes, encodeurs, salle de transmission up to date au générateur d'une puissance de 275 Kw pour pallier les coupures d'électricité), les administrateurs ont fait la revue. Même les préoccupations sur le titre foncier du terrain qu'occupe l'infrastructure n'ont pas été en reste.

Des questions sur les mécanismes de diffusion ou encore sur les équipements en place. Les administrateurs de la Cameroon Radio and Télevision (CRTV) n'ont rien éludé au cours de leur visite aux centres de diffusion de Mbankolo et de production de Mballa II.

